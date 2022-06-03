Колосков: Жирков задержался в футболе

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что опытный российский полузащитник Юрий Жирков должен закончить карьеру.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что Жирков уже явно задержался в футболе, хотя он мог уйти раньше, получить новую профессию и перестроиться. Экс-президент РФС отметил, что для «Химок» уход Жиркова вообще не является потерей.

«Он уже весь битый-перебитый, так что нет смысла даже где-нибудь в ФНЛ прозябать», - добавил Колосков.

Напомним, что подмосковные «Химки» не стали продлевать контракт с Юрием Жирковым, который в данный момент является свободным агентом.