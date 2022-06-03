Губерниев высказался о будущем Жиркова и Мамаева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход защитника Юрия Жиркова и хавбека Павла Мамаева из подмосковных «Химок».

В интервью «Спорт-экспрессу» он заявил, что Жиркову с его огромным опытом можно попробовать себя на тренерском поприще. Касаемо Мамаева комментатор предположил, что полузащитник продолжит выступать. По мнению Губерниева, Павлу еще рано вешать бутсы на гвоздь.

В минувшем сезоне Жирков принял участие в трех поединках за подмосковный коллектив, а на счету Мамаева лишь одна игра.