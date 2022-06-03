Экс-президент «Локомотива»: Жирков был бы ещё полезен любой команде РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу перспектив опытного полузащитника Юрия Жиркова.

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что Жирков всегда отличался невероятным профессионализмом, так что, если ему позволяет здоровье, то можно поиграть ещё какое-то время.

«Ещё минимум год Юрий точно будет полезен любой команде РПЛ, а это не говоря уже о клубах из ФНЛ», - отметил экс-глава «Локомотива».

Напомним, что у Жиркова закончился контракт с «Химками», так что в данный момент полузащитник является свободным агентом. В прошлом сезоне Жирков провёл в РПЛ всего три встречи.