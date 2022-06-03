Вратарь «Енисея» отреагировал на слухи об интересе со стороны «Ахмата»

Вратарь «Енисея» Михаил Опарин прокомментировал новость об интересе к себе со стороны «Ахмата».

«У меня есть действующий контракт с «Енисеем». По всем остальным вопросам лучше обратиться к руководству клуба», — приводит слова Опарина Metaratings.

Соглашение Опарина с красноярским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе «Енисея» 36 матчей, пропустив 45 голов, а также 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Напомним, вместе с красноярской командой Опарин дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).