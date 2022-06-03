«Химки» рассказали о ситуации с Лантратовым

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков в разговоре с журналистами рассказал о перспективах голкипера Ильи Лантратова в подмосковной команде.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас всем игрокам дали отдых, так что «Химки» в данный момент никого не мучают по контрактным вопросам. Функционер отметил, что в последнее время никаких новых подвижек по поводу перехода Лантратова в другую команду не появилось.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что «Зенит» практически завершил переход Лантратова, за которого питерский клуб заплатит около трёх с половиной миллионов евро.