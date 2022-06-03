Гаджиев оценил шансы Агаларова заиграть в «Реале» и «Барселоне»

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев высказался насчет возможного переезда нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в Европу.

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru тренер заявил, что лучший бомбардир минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги должен потянуть уровень многих европейских команд. При этом Гаджиев подчеркнул, что в клубы уровня мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Гамиду идти не стоит, поскольку там он вряд ли заиграет.

Также наставник посоветовал Агаларову не забывать о РПЛ, где он мог бы попробовать свои силы в топ-клубе.

В прошлом сезоне РПЛ 21-летний форвард забил 20 голов в 30 матчах.