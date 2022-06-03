Защитник «СКА-Хабаровска» перейдёт в клуб РПЛ

Российский защитник «СКА-Хабаровска» Дзамболат Цаллагов продолжит карьеру в одном из клубов элитного дивизиона.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, 22-летний российский футболист этим летом перейдёт в команду из РПЛ, но в какую именно представители «СКА-Хабаровска» не уточнили. Стоит отметить, что права на защитника принадлежат литовскому клубу «Дайнава», а в «СКА-Хабаровске» Цаллагов выступал на правах арендного соглашения.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дзамболат Цаллагов провёл в ФНЛ в составе хабаровской команды 12 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.