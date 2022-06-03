Жирков и Мамаев покинули «Химки»

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам, что опытные полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев покинули подмосковную команду.

Терюшков сказал «Чемпионату», что продлевать соглашения с Жирковым и Мамаевым «Химки» не будут, так что команда благодарит игроков, которые покидают клуб в статусе свободных агентов.

«Больше никаких уходов не планируется», - отметил функционер.

Напомним, что Юрий Жирков и Павел Мамаев этой зимой подписали контракты с подмосковной командой, но из-за травм не сумели себя проявить. Жирков сыграл в РПЛ три встречи, а Мамаев вышел на поле лишь один раз.