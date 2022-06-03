Колосков посоветовал Карпину остаться в «Ростове»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возможного перехода наставника «Ростова» Валерия Карпина в московское «Динамо».

Колосков сказал «Чемпионату», что он бы не хотел, чтобы Карпин покидал ростовскую команду, где он явно находится на своём месте. Почётный президент РФС считает, что у Карпина в «Ростове» есть все условия для того, чтобы сделать хорошую новую команду.

«В «Динамо» Карпину точно идти не стоит», - добавил Колосков.

Напомним, что сам Валерий Карпин уже опроверг слухи о том, что он летом может перебраться в московский клуб, который остался без тренера после ухода Сандро Шварца.