«Факел» принял решение по поводу возможного подписания Мамаева

Руководители воронежского «Факела» не будут подписывать соглашение со скандальном известным российским полузащитником Павлом Мамаевым.

Как сказал «Матч ТВ» спортивный директор «Факела» Кирилл Котов, воронежская команда не рассматривает кандидатуру 33-летнего российского футболиста, который сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые не стали продлевать соглашение с опытным полузащитником.

Напомним, что в прошлом сезоне Павел Мамаев из-за травм провёл в составе подмосковного клуба в РПЛ только одну встречу. До этого полузащитник выступал за «Ростов».