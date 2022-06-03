Силкин высказался по поводу возможного перехода Карпина в «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.

Силкин сказал «Чемпионату», что мы можем только гадать о том, сможет ли Карпин полноценно заменить Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо», хотя российский специалист знаком со многими игроками по совместной работе в сборной.

«Карпин не для того возвращался в «Ростов», чтобы потом перебегать в «Динамо», но мы можем многого не знать», - отметил Силкин.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Валерий Карпин может этим летом возглавить московское «Динамо» вместо Сандро Шварца, который ушёл в «Герту».