Дасаев выбрал между Акинфеевым и Сафоновым

Известный экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался по поводу игры Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова в прошедшем сезоне.

Дасаев сказал Sport24, что ему нравится игра и Акинфеева, и Сафонова, но если Союз футболисов и InStat приняли решение назвать лучшим вратарём сезона голкипера «Краснодара», то значит он это заслужил. Экс-вратарь отметил, что оба игрока прекрасно провели сезон.

Напомним, что Игорь Акинфеев в 29 матчах РПЛ 13 раз оставил свои владения в неприкосновенности. Матвей Сафонов провёл 27 поединков и восемь раз сумел отыграть на ноль.