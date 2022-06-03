Билялетдинов считает, что Шиманьски был бы хорошим вариантом для «Герты»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился с журналистами своим мнением о перспективах польского полузащитника «Динамо» Себастиана Шиманьски.

Билелятдинов сказал Betonmobile.ru, что Шиманськи был бы очень хорошим вариантом для берлинской «Герты», куда недавно перебрался бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц. Экс-наставник «Рубина» отметил, что вместе с поляком в берлинский клуб можно было бы отправить и несколько молодых российских футболистов, но сейчас не та ситуация, чтобы подобное можно было бы воплотить в жизнь.

Напомним, что Себастиан Шиманьски в прошедшем сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 27 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь ассистов.