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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин: Если «Спартак» будет петь после каждого матча, то можно будет сделать хороший массовый караоке

03 Июня 2022 • 11:06 Комментировать (1)

Комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале поделился мнением по поводу неофициального гимна «Спартака», а именно о песне МакSим «Знаешь ли ты».

Уткин сказал, что если после каждого матча «Спартак» будет петь МакSим полным стадионом, то можно будет сделать хороший массовый караоке. Комментатор подчеркнул, что ничего не имеет против МакSим, но это певица не для его уха.

«Не понимаю, зачем идти вдоль ночных дорог, да ещё и босиком. Почему нельзя было обуться?» - отшутился Уткин.

Напомним, что певица МакSим выступила со своим хитом на финале Кубка России, в котором спартаковцы одержали победу над «Динамо» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин МакSим
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