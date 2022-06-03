Мостовой: Слуцкий сам себя закопал

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Мостовой сказал «Известиям», что Слуцкий тотально провалился в казанской команде, с которой можно было спокойно остаться в элитном дивизионе и без легионеров, так как у других клубов составы были не лучше. Экс-игрок отметил, что тренер сам себя закопал.

«Вряд ли Слуцкий снова вернётся в обойму лучших тренеров России», - добавил Мостовой.

Напомним, что казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занял лишь 15-ю строчку в РПЛ и напрямую вылетел в подэлитный дивизион.