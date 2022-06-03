«Локомотив» почти договорился о переходе молодого бразильца

Руководители московского «Локомотива» близки к подписанию молодого бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона.

Как сказал Sport24 агент бразильца Илдемир Лопес, «железнодорожники» проявляют большой интерес к 21-летнему футболисту, так что переговоры уже выходят на финальную стадию. Напомним, что портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в полтора миллиона евро.

Стоит отметить, что в прошлом году Лукас Фассон провёл в бразильском чемпионате в составе «Атлетико Паранаэнсе» лишь восемь поединков, в которых получил одну жёлтую карточку.