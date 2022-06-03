Отец Агаларова прокомментировал слухи о переходе форварда в «Краснодар»

Отец молодого нападающего «Уфы» Гамида Агаларова прокомментировал журналистам слухи о переходе игрока в «Краснодар».

Руслан Агаларов сказал «Спорт-Экспрессу», что на данный момент у его сына есть действующее соглашение с уфимской командой, так что он не имеет права что-то здесь комментировать.

«Все разговоры на тему возможного ухода Гамида из «Уфы» сейчас считаю неправильными», - отметил Агаларов-старший.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что лучший бомбардир РПЛ может перебраться в «Краснодар». В прошлом сезоне Агаларов забил 19 голов в 29 матчах российского чемпионата.