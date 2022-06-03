Защитник немецкого «Зандхаузена» готов перейти в топ-клуб РПЛ

Российский защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров готов к тому, чтобы вернуться в российский чемпионат.

Как сказал «РБ-Спорту» агент игрока Владимир Дейнека, защитник намерен продолжить карьеру в Германии, но сейчас уже есть предложения практически от всех команд из нижней части таблицы РПЛ. Агент отметил, что Жиров готов вернуться в Россию только в том случае, если ему поступит предложение от какого-нибудь топ-клуба с амбициями.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр Жиров провёл во второй Бундеслиге 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.