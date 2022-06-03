Московский ЦСКА предлагает перенести старт РПЛ

Руководители московского ЦСКА предлагают перенести старт нового сезона в российском чемпионате.

По информации «РБ-Спорта», представители «армейского» клуба просят РФС перенести старт нового сезона с 17-го на 24-е июля для того, чтобы футболисты, в том числе легионеры, сумели побольше отдохнуть и получше приготовиться к новому чемпионату. Стоит отметить, что на последнем общем собрании подобную тему остальные клуб РПЛ не особо поддержали.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты московского ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого заняли пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.