Широков атаковал судей на матче своего сына

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков повздорил с арбитрами. На этот раз у бывшего игрока возник конфликт с судейской бригадой, обслуживавшей игру команды его сына.

Согласно данным телеграм-канала «Алё, рэф!», Широкова удалили в том матче за критические высказывания в сторону рефери. Однако это не повлияло на Романа, и он продолжил свои нападки на арбитров после завершения противостояния.

Это не первый конфликт Широкова с судьей. В 2020 году во время выставочного матча за команду «Матч ТВ» Роман подрался с рефери, нанеся ему несколько сильных ударов. По итогу экс-футболист сборной России отделался денежным взысканием.