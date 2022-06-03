Умяров рассказал о травме, из-за которой пропустил концовку сезона

Молодой российский полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал журналистам о том, по какой причине пропустил концовку сезона.

Умяров сказал «Спорт-Экспрессу», что у него был рецидив травмы задней поверхности бедра. Полузащитник отметил, что вроде бы быстро восстановился и даже мог тренироваться, но при резких ускорениях чувствовал боль, так что полное восстановление затянулось вплоть до финала Кубка России.

Напомним, что в прошедшем сезоне 21-летний Наиль Умяров провёл в составе московского клуба в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.