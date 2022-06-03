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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Безработный Дзюба потерял несколько миллионов в трансферной стоимости

03 Июня 2022 • 09:45 Комментировать (1)

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба упал в трансферной стоимости. Как сообщает портал Transfermarkt, в настоящий момент рыночная цена 33-летнего бомбардира составляет шесть миллионов евро. Ранее он оценивался в девять миллионов.

Форвард стал свободным агентом после истечения срока трудового договора с «сине-бело-голубыми». Среди вариантов трудоустройства Дзюбы называются стамбульский «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда».

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий забил 11 мячей (один – с пенальти) и сделал пять голевых передач в 28 матчах.

Названы самый дорогой легионер и россиянин РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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