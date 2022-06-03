Экс-арбитр Федотов высказался по поводу возможного приглашения иностранных судей на Суперкубок России

Бывший арбитр Игорь Федотов в своём телеграм-канале высказался по поводу предложения пригласить иностранных судей на Суперкубок России.

Федотов написал, что считает подобную идею глупостью, так как и у нас в стране есть высококлассные судьи, которые смогут прекрасно отработать этот матч. Экс-судья отметил, что подобной идеей московский «Спартак» просто дискредитирует не только судейский корпус, но и всё наше футбольное руководство.

Напомним, что в поединке за Суперкубок России сойдутся питерский «Зенит» и московский «Спартак». «Красно-белые» хотят, чтобы встречу судил иностранный рефери.