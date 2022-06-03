Геркус оценил тренерский уровень главного тренера «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о будущем итальянского специалиста Паоло Ваноли в другом столичном клубе – «Спартаке».

В интервью «Матч ТВ» функционер заявил, что будет логично, если нынешний наставник останется в «народной команде». По его мнению, спартаковцы вряд ли выступят хуже в следующем сезоне. Геркус ждет прогресса от «красно-белых».

При этом эксперт подчеркнул, что Ваноли не похож на тренера, способного глобально повлиять на успехи «Спартака».

«Он выглядит специалистом, который слабее среднестатистического тренера «Спартака», - сказал Геркус.

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли десятое место в Премьер-лиге и выиграли Суперкубок страны.