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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло назвал стадион, где должен пройти матч за Суперкубок России

03 Июня 2022 • 09:11 Комментировать

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с журналистами назвал стадион, где будет лучше всего провести матч за Суперкубок России.

Шавло сказал «РБ-Спорту», что должен быть один стадион, где будут проходить все большие матчи за трофеи. Экс-гендиректор «красно-белых» отметил, что таким стадионом в идеале должны стать столичные «Лужники», где недавно как раз проходил финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Напомним, что в матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», который выиграл РПЛ, и «Спартак», который недавно победил в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Сергей Шавло Суперкубок России
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