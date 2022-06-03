Свинов переходит из «Спартака» в другой клуб РПЛ

21-летний вратарь Илья Свинов в скором времени покинет московский «Спартак». Перспективный футболист вернется в воронежский «Факел», за который выступал до переезда на «Открытие Банк Арену».

Как информируют журналисты Metaratings.ru, клубы уже провели переговоры и договорились о переходе голкипера. Будет подписан однолетний арендный договор без права последующего выкупа.

За первую команду «красно-белых» Свинов не сыграл ни одного поединка. Илья поучаствовал в матчах второй команды «Спартака», появившись на поле в трех встречах первенства ФНЛ.

Следующий сезон «Факел» проведет в Премьер-лиге.