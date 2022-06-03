Названы самый дорогой легионер и россиянин РПЛ

Эксперты портала Transfermarkt назвали самого дорогого игрока, выступающего в российской Премьер-лиге. Им стал бразильский нападающий Малком из петербургского «Зенита».

Как сообщает источник, стоимость легионера составляет 23 миллиона евро. Второе место в рейтинге занял опорник «сине-бело-голубых» Вильмар Барриос (20 млн), а топ-3 замкнул полузащитник Вендел (19). На четвертой строчке расположился вингер Клаудиньо (16), а пятым стал представитель московского ЦСКА Юсуф Языджи (15).

Шестым в рейтинге стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Матвей - самый дорогой россиянин в РПЛ, его стоимость – 16 миллионов евро.

Назван самый подорожавший футболист РПЛ