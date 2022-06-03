Агент защитника «Урала» высказался по поводу интереса «Динамо»

Агент российского защитника «Урала» Ивана Кузьмичёва прокомментировал слухи об интересе со стороны московского «Динамо».

Агент Валерию Мижигурскис сказал «Чемпионату», что молодой 21-летний российский футболист входит в сферу интересов многих российских команд, но сейчас у Кузьмичёва ещё есть действующий контракт с «Уралом».

«Иван готовится к новому сезону вместе с екатеринбургской командой», - отметил агент.

Напомним, что в прошедшем сезоне Иван Кузьмичёв провёл в российском чемпионате в составе уральского клуба 23 встречи, в которых отметился одной результативной передачей.