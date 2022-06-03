Игрок «Спартака» подешевел сильнее всех в РПЛ в прошедшем сезоне

Авторитетный портал transfermarkt назвал самого подешевевшего футболиста в РПЛ в прошедшем сезоне.

Сильнее всех в цене сдал российский голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, который за год подешевел на шесть с половиной миллионов евро. Следом за вратарём «красно-белых» следует защитник ЦСКА Марио Фернандес, а тройку самых подешевевших игроков замкнул ещё один спартаковец, а именно полузащитник Роман Зобнин.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр Максименко провёл в российском чемпионате 16 матчей, в пяти из которых голкипер сумел отыграть на ноль.