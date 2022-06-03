Назван самый подорожавший футболист РПЛ

Эксперты портала Transfermarkt сформировали список из самых подорожавших игроков российской Премьер-лиги.

Лидером этого списка стал бразильский легионер петербургского «Зенита» Юри Алберто, стоимость которого выросла на четыре миллиона евро и теперь равняется 16 миллионам. Далее находятся сразу несколько игроков, чья стоимость увеличилась на три миллиона. Речь идет о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне (15 млн), форварде «Локомотива» Вильсоне Изидоре (6) и полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне (6).

Топ-5 самых подорожавших игроков Премьер-лиги замкнул еще один представитель «Зенита» Клаудиньо, добавивший к своей стоимости два миллиона.