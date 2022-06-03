Экс-тренер «Локомотива» может возглавить итальянский клуб

Сербский специалист Марко Николич, поработавший в московском «Локомотиве», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Такая информация появилась на сайте «РБ Спорт».

По сведениям источника, заинтересованность в услугах тренера проявляет «Парма». В свою очередь Николич больше склоняется к переезду на Апеннины, нежели к возвращению в российскую Премьер-лигу, где его хотело бы видеть московское «Динамо».

Марко занимал пост рулевого «железнодорожников» с 2020 по 2021 год.

В минувшем сезоне «Парма» выступала в Серии Б, где финишировала на 12-м месте.