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Экс-тренер «Локомотива» может возглавить итальянский клуб

03 Июня 2022 • 08:03 Комментировать

Сербский специалист Марко Николич, поработавший в московском «Локомотиве», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Такая информация появилась на сайте «РБ Спорт».

По сведениям источника, заинтересованность в услугах тренера проявляет «Парма». В свою очередь Николич больше склоняется к переезду на Апеннины, нежели к возвращению в российскую Премьер-лигу, где его хотело бы видеть московское «Динамо».

Марко занимал пост рулевого «железнодорожников» с 2020 по 2021 год.

В минувшем сезоне «Парма» выступала в Серии Б, где финишировала на 12-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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