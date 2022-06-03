Джикия попрощался с Жиго

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия на клубном прощании высказался по поводу ухода из столичного клуба француза Самуэля Жиго.

Как приводит слова Джикии «Чемпионат», всегда очень сложно прощаться с людьми, с которыми проводишь настолько много времени. Капитан «Спартака» отметил, что Жиго сразу же стал любимцем болельщиков, так как защитник хорошо играл, учил язык и превратился в русского француза.

Напомним, что в прошедшем сезоне Самуэль Жиго провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 27 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.