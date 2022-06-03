Агаларов: Голы с пенальти? Надо их ещё заработать и забить

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов в разговоре с журналистами высказался по поводу голов с пенальти.

Агаларов сказал «Матч ТВ», что люди могут говорить и думать всё, что угодно по поводу голов с пенальти, но ведь их надо ещё заработать и забить. Молодой форвард отметил, что во время исполнения пенальти любой игрок испытывает большое давление, так что всё не так просто, как кажется.

Напомним, что по итогам сезоне Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. Молодой форвард уфимского клуба в 29 встречах забил солидные 19 голов, но «Уфа» всё равно вылетела в ФНЛ.