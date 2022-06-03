Агаларов: Приятно войти в историю как лучший бомбардир, ведь у меня никто это не отнимет

Молодой российский нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы в гонке бомбардиров РПЛ в этом сезоне.

Агаларов сказал «Матч ТВ», что ему очень приятно войти в историю как лучшему бомбардиру, ведь этого у него никто теперь не отнимет. Форвард отметил, что он командный игрок, так что стоит выразить благодарность партнёрам и тренерам, которые помогали забивать и всегда доверяли, даже в сложные моменты.

Напомним, что Гамид Агаларов в этом сезоне провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых отметился 19 забитыми мячами.