Карпин — о слухах про переход в «Динамо»: Это грязная жёсткая ложь

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с журналистами высказался по поводу слухов о возможном переходе в московское «Динамо».

Карпин сказал «РБ-Спорту», что это информация точно не соответствует действительности, а если быть точнее, то это полный ****** [враньё].

«Это грязная и жёсткая ложь, так как со мной из московского «Динамо» никто и никогда не связывался», - отметил российский специалист.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что этим летом Карпин может возглавить динамовцев, которые остались без тренера после ухода немца Сандро Шварца в берлинскую «Герту».