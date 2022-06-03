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Карпин — о слухах про переход в «Динамо»: Это грязная жёсткая ложь

03 Июня 2022 • 06:47 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с журналистами высказался по поводу слухов о возможном переходе в московское «Динамо».

Карпин сказал «РБ-Спорту», что это информация точно не соответствует действительности, а если быть точнее, то это полный ****** [враньё].

«Это грязная и жёсткая ложь, так как со мной из московского «Динамо» никто и никогда не связывался», - отметил российский специалист.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что этим летом Карпин может возглавить динамовцев, которые остались без тренера после ухода немца Сандро Шварца в берлинскую «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин
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