В агентстве бразильского защитника Лукаса Фассона прокомментировали сведения о трансфере в московский «Локомотив».

«Лукас заключил контракт с «Локомотивом»? Давайте не спешить, официально об этом не объявлено, но определенный прогресс имеется. Думаю, что нам всем надо набраться немного терпения», – заявили в пресс-службе агентства, представляющего интересы Лукаса Фассона.

Лукас Фассон выступает за бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Контракт 21-летнего центрального защитника с клубом рассчитан до конца 2026 года.