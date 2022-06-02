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Кононов возглавит тульский «Арсенал»

02 Июня 2022 • 21:56 Комментировать

Олег Кононов может вернуться в тульский «Арсенал».

«Матч ТВ» сообщил, что новым главным тренером «Арсенала» с большой долей вероятности станет Олег Кононов. Еще одним кандидатом является Сергей Подпалый.

Кононов ранее работал в клубе в 2018 году. Он провел в команде несколько месяцев, после чего возглавил московский «Спартак». Последним местом работы специалиста был футбольный клуб «Рига».

Тульский «Арсенал» занял последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона 2021/22, набрав 23 очка в 30 встречах. Команда выступит в Футбольной национальной лиге впервые с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Арсенал Тула
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