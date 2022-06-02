Владелец «Сочи» высоко оценил работу Федотова в клубе

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал возможный уход наставника Владимира Федотова.

«Федотов — самодостаточный человек. Все видят, как его принимает команда. Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание», — приводит слова Ротенберга «Известия».

Владелец клуба рассказал, что вся команда любит Федотова. Тренер делает все возможное для достижения результата, отдает для этого все свои силы. Так будет и дальше.

«Сочи» занял второе место в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги благодаря победе в последнем туре над «Динамо» (5:1), набрав 56 очков в 30 встречах.