Агент: Кайо хочет вернутся в «Краснодар»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Лично мы продолжаем работать над тем, чтобы Кайо вернулся в «Краснодар», надеемся, у нас все получится. Вернется ли он к началу первого сбора? Не могу точно сказать. Будем стараться», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кайо сыграл за «Краснодар» в 16 матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями. В начале марта бразильский футболист приостановил действие своего контракта с клубом, как и остальные легионеры команды.

«Краснодар» занял четвертое место по итогам чемпионата России 2021/22.