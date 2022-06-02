Ринат Билялетдинов: Самедов может привлечь игроков «Локомотива» в «Факел»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Александра Самедова на должность старшего селекционера «Факела».

«Думаю, что приход Самедова поможет «Факелу». Саша был авторитетным футболистом, плюс сталкивался с некоторыми селекционными нюансами, знает все изнутри», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.

По мнению эксперта, Самедов может привезти в «Факел» игроков «Локомотива». Если кто-то будет не нужен «железнодорожникам», то воронежский клуб может быть главным претендентом на футболистов.

«Факел» занял второе место в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги и вышел в РПЛ.