Лантратова не будет в «Зените»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов не перейдёт в «Зенит» в ближайшее трансферное окно.

«РБ Спорт» сообщил, что трансфер был полностью согласован между сторонами. Сумма выкупа вратаря должна была составить 3,5 миллиона евро, но «сине-бело-голубые» в последний момент передумали, решив отказаться от покупки Лантратова.

26-летний вратарь в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах, пропустил 48 голов и 11 раз сумел оставить свои ворота «сухими». Стоимость Лантратова согласно данным портала transfermarkt составляет два миллиона евро. Трудовой договор с «Химками» рассчитан до 2025 года.