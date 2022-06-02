«Рубин» подписал экс-нападающего «Оренбурга»

Бывший нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе стал игроком «Рубина».

Сегодня, 2 июня, Фамейе подписал контракт с «Рубином», сообщает официальный сайт клуба. Трудовой договор стороны подписали на три года.

25-летний форвард выступал за «Оренбург» с 2019 года. За это время он сыграл в 90 встречах, в которых забил 36 мячей и сделал 11 результативных передач. Фамейе покинул клуб по истечении контракта.

«Оренбург» занял третье место в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги. В стыковых матчах команда оказалась сильнее «Уфы» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 4:3 и вышла в элитный дивизион.

«Рубин» занял 15-е место и покинул РПЛ.