Кавазашвили — о возможном уходе Свинова: Стыдно идти в команду, из которой ушёл

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход голкипера «красно-белых» Ильи Свинова в «Факел».

«Идти назад в команду, из которой ушёл, просто стыдно, особенно перед тем вратарём, который прилично отыграл во второй половине сезона», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По словам эксперта, он дал совет Свинову перед трансфером в «Спартак», сказав, что ему нужно подобрать клуб, где будет игровое время. Голкипер ответил тем, что в стане «красно-белых» будет себя чувствовать отлично, но теперь просит об аренде.

Ранее появилась информация о том, что Илья Свинов может перейти в «Факел» на правах аренды для получения игровой практики.