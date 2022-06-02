Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о возможном уходе Свинова: Стыдно идти в команду, из которой ушёл

02 Июня 2022 • 19:42 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход голкипера «красно-белых» Ильи Свинова в «Факел».

«Идти назад в команду, из которой ушёл, просто стыдно, особенно перед тем вратарём, который прилично отыграл во второй половине сезона», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По словам эксперта, он дал совет Свинову перед трансфером в «Спартак», сказав, что ему нужно подобрать клуб, где будет игровое время. Голкипер ответил тем, что в стане «красно-белых» будет себя чувствовать отлично, но теперь просит об аренде.

Ранее появилась информация о том, что Илья Свинов может перейти в «Факел» на правах аренды для получения игровой практики.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Анзор Кавазашвили РПЛ Илья Свинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Самедов может привлечь игроков «Локомотива» в «Факел»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Лантратова не будет в «Зените»
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал экс-нападающего «Оренбурга»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о возможном уходе Свинова: Стыдно идти в команду, из которой ушёл
19:18 · Россия. Премьер-лига
Медведев ответил на обращение «Спартака» в РФС и РПЛ 2
18:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши рассказал, когда решится будущее бразильца
18:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Бикфалви ответил на вопрос о будущем футболиста
18:32 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» ответил на вопрос об интересе «Динамо» к Кузьмичёву
18:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет приобрести защитника «Урала»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Тихонов отреагировал на расформирование «Спартака-2»
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» приобретает защитника «Атлетико Паранаэнсе»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Ерёмин — о Дивееве: Интерес проявляют постоянно – звонки, вопросы
17:17 · Россия. Премьер-лига
Дзюба склоняется к переходу в турецкий клуб
17:09 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартак» может решать высокие задачи
16:54 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал своё возможное назначение в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем