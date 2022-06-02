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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев ответил на обращение «Спартака» в РФС и РПЛ

02 Июня 2022 • 19:18 Комментировать (2)

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на обращение «Спартака» по поводу Суперкубка России.

Медведев сказал порталу «РИА Новости», что не будет комментировать какие-то предложения других клубов. «Зенит» готов провести розыгрыш Суперкубка России в любой день в Санкт-Петербурге.

Ранее «Спартак» отправил в РФС и РПЛ предложения о том, чтобы провести матч в «Лужниках». Клуб попросил пригласить на Суперкубок иностранных судей, а также перенести встречу на неделю. «Красно-белые» хотят провести игру 16 июля, вместо 9 июля, чтобы у команды было больше времени на подготовку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Александр Медведев
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