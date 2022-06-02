Агент Роши рассказал, когда решится будущее бразильца

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы полузащитника «Спартака» Педро Роши, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Вернется ли Педро в «Спартак»? На данный момент никакой конкретики нет. Будущее Роши будет решено в июле», — цитирует агента Sport 24.

На данный момент 27-летний бразилец находится в аренде в «Атлетико Паранаэнсе». Он выступает там с августа 2021 года. В текущем сезоне Роша принял участие в 10 встречах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи во всех турнирах. Трудовой договор с московским «Спартаком» рассчитан до окончания сезона 2022/23.