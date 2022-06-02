Агент Бикфалви ответил на вопрос о будущем футболиста

Агент Даниэль Драгош, который представляет интересы полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал о будущем своего клиента.

«Хочет ли Эрик остаться в «Урале» или все же уйти в топ-клуб? Ему очень нравится в «Урале», у него нет никаких проблем с тем, чтобы выступать за этот клуб. Он капитан, регулярно забивает, все прекрасно», — сказал Драгош «РБ Спорту».

Агент рассказал, что Бикфалви мог оказаться в московском «Динамо» три года назад, но не захотел покидать «Урал», его все устаивает в клубе.

В минувшем сезоне чемпионата России 34-летний футболист сыграл в 28 встречах, забил 2 мяча и отдал две результативные передачи.