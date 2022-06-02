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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» хочет приобрести защитника «Урала»

02 Июня 2022 • 18:22 Комментировать

Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв может продолжить карьеру в московском «Динамо».

«РБ Спорт» сообщает, что в связи с проблемами в центральной оборонительной зоне «Динамо» рассматривает кандидатуру Кузьмичёва из екатеринбургского клуба. Возможная сумма трансфера два миллиона евро.

21-летний Иван Кузьмичёв в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги принял участие в 23 встречах и сделал две голевые передачи. Трудовой договор футболиста с «Уралом» рассчитан до конца июня 2024 года. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

«Урал» занял 12-е место в чемпионате России 2021/22, набрав 33 очка в 30 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Динамо Москва РПЛ Иван Кузьмичёв
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