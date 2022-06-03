«Спартак» покинули 5 игроков, Дзюба собрался в Турцию, а Левандовски - в Каталонию: главные трансферы и слухи недели

Главные новости о состоявшихся и планирующихся переходах

Наконец завершились все клубные вопросы сезона-2021/22, заступила на футбольную службу Лига наций, взбудоражившая футбол сборных команд. Но клубам отдыхать некогда, трансферная политика в начале лета ведётся очень бодро, а местами – крайне неожиданно. Роберт Левандовски вдруг ополчился на «Баварию», открыто потребовав трансфера и даже отказавшись играть за Мюнхен. Не самое профессиональное поведение. Но и есть ожидаемые истории – «Спартак» похудел сразу на пять футболистов, расчистив зарплатную ведомость. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи по традиции собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак»: исход легионеров и воспитанников

Победный «Ауф!» от Самуэля Жиго в раздевалке, залитой шампанским. Легионеры «Спартака» красиво попрощались с командой, выиграв Кубок России. Жиго уже давно подписал контракт с «Марселем» и летом переедет во Францию, думает о будущем Виктор Мозес, на 99 процентов уверенный, что в России его не будет. Завершается аренда Кристофера Мартинса, выкуп его «Спартак» сейчас не осилит. А находящиеся в аренде Ларссон, Тиль и Крал периодически заявляют, что в Россию возвращаться не собираются. Трансфер Эсекьеля Понсе уже выкуплен, «Эйбар» не поскупился, несмотря на всего лишь один гол аргентинца в 13 матчах.

Кроме массового исхода легионеров прощается «Спартак» и россиянами, более того, собственными воспитанниками. С грустью объявил об уходе Зелимхан Бакаев, который до сих пор ждёт нового контракта от красно-белых, но имеет на руках только предложения из РПЛ. По Илье Гапонову совершён полноценный трансфер. 24-летний защитник вторую часть сезона провёл в аренде в Самаре, а теперь и полноценно был выкуплен «Крыльями Советов». А по другому Илье история менее прозаична. Вслед за Бакаевым Кутепов покидает «Спартак» в качестве свободного агента. Красно-белые не стали предлагать новый контракт «герою ЧМ-2018».

Артём Дзюба собрался в Турцию

Свободный агент – вообще тренд этого лета. Причем известные футболисты сидят в таком статусе значительное время. Сейчас вот будут думать куда податься Бакаев и Кутепов, а для Дзюбы этот вопрос стоит уже давно. Инсайдеры сообщают, что Артём не намерен продолжать карьеру в РПЛ, да и конкретных предложений из России нет. Потянуть финансовые амбиции Дзюбы собираются в Турции, сам форвард тоже ставит этот вариант в приоритет. Наиболее часто рядом с именем Артёма в турецкой прессе мелькает именитый «Фенербахче».

«Герта» превращается в «Динамо»

Москва теряет не только игроков, но и тренеров. Совсем недавно Сандро Шварц прощался с болельщиками, проиграв финал Кубка России, а первого июня уже подписал контракт с «Гертой». Вернулся Сандро на родину и будет поднимать с низов берлинский проект. Шварц, кстати, планирует запросить помощи из Москвы. Себастьян Шиманьски уже сказал, что сыграл последний матч за «Динамо», а теперь, кажется, стал понятен и его маршрут. Польского полузащитника Шварц планирует перетащить в «Герту».

Европейские чемпионаты

Роберт Левандовски требует трансфера

Кажется, волшебная история Роберта Левандовски и «Баварии» закроется некрасиво. Поляк в составе мюнхенского клуба стал настоящей машиной по заколачиванию голов, побил все рекорды результативности, вышел на уровень главного претендента на «Золотой мяч», но этим летом просто устал. И в одно мгновение превратился из матёрого профессионала в шантажиста уровня Усмана Дембеле. Поляк просто заявил, что не хочет и не будет больше играть за «Баварию», что трансфер – лучшее решение. Руководство мюнхенского клуба в прессе пока держит молчание и намекает, что год контракта Роберту ещё нужно отработать. А «Барселона» пока копит 30 млн евро на трансфер Левандовски.

«Реал» бесплатно укрепил оборону

Это уже стало доброй традицией для «Реала» - на свободном трансфере забирать топового центрального защитника. В прошлом году так приехал Давид Алаба, опрокинувший «Баварию», а в этом – Антонио Рюдигер. Немец отказал «Челси» и «Ювентусу», остановив свой выбор на победителе Лиги чемпионов. Антонио Рюдигер достался «Реалу» бесплатно, подписал контракт на четыре года и значительно усилил конкуренцию в центре обороны.