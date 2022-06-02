Тихонов отреагировал на расформирование «Спартака-2»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал закрытие второй команды «красно-белых».

«Развал «Спартака-2» — серьезная ли это проблема? Это плохо, но ожидаемо, раз сейчас проблемы с финансированием», — цитирует Тихонова Sport 24.

По мнению эксперта, в этом тоже есть свои плюсы, у молодых футболистов усилится желание попасть в главную команду из дубля. Раньше благодаря «Спартаку-2» игроки чувствовали себя комфортно, понимая, что у них будет контракт и игровое время в ФНЛ.

Ранее руководство «Спартака» приняло решении расформировать вторую команду, которая выступала в ФНЛ с 2015 года.