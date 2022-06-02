«Локомотив» приобретает защитника «Атлетико Паранаэнсе»

«Локомотив» купит защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона.

По информации «Спорт-Экспресса», «железнодорожники» практически уладили все вопросы по трансферу с бразильским клубом. Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн договорился о выкупе Фассона за сумму в районе трех миллионов евро.

21-летний бразилец в текущем сезоне чемпионата Бразилии принял участие лишь в одной из восьми встреч. Согласно порталу transfermarkt стоимость Фассона составляет полтора миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

«Локомотив» в минувшем сезоне РПЛ занял шестое место, набрав 48 очков в 30 играх.